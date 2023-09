Irlande - Roumanie (0-5) : l'essai de Gabriel Rupanu

Revivez en vidéo le premier essai, marqué à la surprise générale par les Roumains, lors de la rencontre entre l'Irlande et la Roumanie, match comptant pour la phase de groupes de la Coupe du monde 2023 (poule B). A la 3e minute de la rencontre, sur un petit coup de pied rasant irlandais, Hinckley Vaovasa a devancé l'Irlandais Keith Earls et avalé son aile balle en main. Il a ensuite donné le ballon à son coéquipier Gabriel Rupanu qui est ensuite allé à dame. Surpris, le Stade de Bordeaux a apprécié cet essai surprise et surprenant.