Irlande - Roumanie : tous les essais

Revivez en vidéo tous les essais de la rencontre entre l'Irlande et la Roumanie (82-8), match comptant pour la 1ère journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2023 (poule B). Les Irlandais ont marqué douze essais grâce à Jamison Gibson-Park (5e), Hugo Keenan (12e), Tadhg Beirne (17e, 84e), Bundee Aki (34e, 75e), Jonathan Sexton (40e, 63e), Robert Herring (46e), Peter O'Mahony (51e, 70e) et Joe McCarthy (67e). Les Roumains avaient inscrit le premier essai de la rencontre et surpris le public bordelais grâce à Gabriel Rupanu (3e).