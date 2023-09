Irlande - Tonga : le résumé du match en 5 minutes

Revivez en vidéo le résumé condensé en 5 minutes de la rencontre entre l'Irlande et les Tonga, match comptant pour la 2e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde de rugby 2023 (poule B). Au stade de la Beaujoire à Nantes, le XV du Trèfle et les Ikale Tahi ont proposé un très beau match de rugby riche en points et en essais. Johnny Sexton s'est notamment illustré lors de la première période en marquant encore plus l'histoire de sa sélection.