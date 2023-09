Irlande - Tonga : Les Tongiens réalisent le sipi tau l'équivalent du haka neo-zélandais !

Revivez en vidéo le Sipi Tau avant la rencontre entre l'Irlande et les Tonga, match comptant pour la 2e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde de rugby 2023 (poule B). Après les hymnes nationaux et avant le début de ce choc au stade de la Beaujoire à Nantes, les joueurs des Tonga ont célébré leur danse guerrière, le Sipi Tau devant des joueurs irlandais concentrés. Le Sipi Tau est l'équivalent du haka des All Blacks de la Nouvelle-Zélande.