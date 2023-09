Irlande - Tonga : tous les essais

Revivez en vidéo tous les essais de la rencontre entre l'Irlande et les Tonga, match comptant pour la 2e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde de rugby 2023 (poule B). Au stade de la Beaujoire à Nantes, Irlandais et Tongiens ont offert du spectacle au public avec neuf essais. Le XV du Trèfle en a marqué huit, dont un de la main du légendaire Johnny Sexton et les Ikale Tahi en ont marqué un.