La Quotidienne de la Coupe du monde du 01/11 : Les All Blacks terminent sur une bonne note Au programme de Marine Marck : Les All Blacks prennent la médaille de bronze Clap de fin pour Steve Hansen, Kieran Read, Ben Smith et Sonny Bill Williams Angleterre-Afrique du Sud : la grande finale approche Marler-Cole : "Vamps" à la sauce anglaise