La Quotidienne de la Coupe du monde du 25/10 : Angleterre-All Blacks, le choc des forces tranquilles Au programme de Marine Marck : Un nouveau maillot des All Blacks à gagner Choc en vue entre l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande en demi-finale Soupçons d'espionnage : Jones et Hansen préfèrent en rire Vahaamahina et Peyper sanctionnés après Galles-France