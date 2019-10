La Quotidienne de la Coupe du monde du 26/10 : L'Angleterre s'offre les Blacks et une finale Au programme de Marine Marck : Les vainqueurs des deux maillots des All Blacks connus L'Angleterre donne la leçon à la Nouvelle-Zélande et file en finale Steve Hansen perd ses nerfs face à un journaliste Galles-Afrique du Sud : Gareth Davies veut sa revanche contre les Springboks