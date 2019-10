S'il y a une tradition du rugby connue dans le monde entier, c'est bien le Haka des All Blacks. Le rituel d'avant-match de la Nouvelle-Zélande inspire depuis longtemps la crainte et le respect de leurs adversaires. A tel point que d'autres équipes onté élaboré leurs propres danses guerrières ou des parades face au Haka. Mais comment les principaux acteurs, joueurs et sélectionneurs, vivent-ils le Haka ? La réponse dans cette vidéo...