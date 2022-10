Le mag de la Coupe du Monde de Rugby Féminine du 08 octobre

TF1 proposera le magazine "Coupe du Monde de rugby 2021, Le Mag" présenté par Thomas Mekhiche, entouré de Marie Sempéré, ancienne internationale et quadruple championne de France et Coumba Diallo, qui compte 50 sélections avec le XV de France. Ces deux consultantes apporteront leurs regards et analyses sur les performances des Bleues, mais aussi des nations favorites et des stars de la compétition.