Les Bleus impitoyables : voir la réaction d'après match de Cyril Baille

Revivez en vidéo la réaction de Cyril Baille après la rencontre entre l'équipe de France et l'Italie, match comptant pour la 4e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde de rugby 2023 (poule A). Interrogé par TF1 et notre consultant, Christian Califano, le pilier du XV de France et du Stade Toulousain s'est félicité de la victoire de ses coéquipiers et de la qualification en quarts de finale.