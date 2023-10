Antoine Dupont : "Je vais être surveillé"

Revivez en vidéo l'entretien exclusif d'Antoine Dupont donné à TF1 et au Mag de la Coupe du monde de rugby présenté par Isabelle Ithurburu. De retour dans le XV de départ de Fabien Galthié, après sa fracture maxillo-zygomatique contre la Namibie, pour défier l'Afrique du Sud en quart de finale du Mondial (dimanche 15 octobre à 21h00, match à suivre sur TF1), le capitaine et demi de mêlée des Bleus est revenu au micro de notre consultant Christian Califano sur sa convalescence, mais aussi son retour progressif au jeu, lui qui va passer un sérieux test physique face aux Springboks. TF1 a également interrogé ses coéquipiers Thomas Ramos, Sekou Macalou, Melvyn Jaminet et Gaël Fickou concernant l'importance du joueur du Stade Toulousain. Christian Califano est lui revenu sur son entretien avec le maître à jouer des Bleus.