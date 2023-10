L'homme du match : voir la réaction d'après match de Matthieu Jalibert

Revivez en vidéo la réaction de Matthieu Jalibert après la rencontre entre l'équipe de France et l'Italie, match comptant pour la 4e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde de rugby 2023 (poule A). Interrogé par TF1 et notre consultant, Christian Califano, le demi d'ouverture de l'Union Bordeaux-Bègles a sorti sa prestation la plus aboutie avec le maillot des Bleus. Impliqué sur la plupart des essais des Français, et également auteur d'un essai; le remplaçant de Romain Ntamack a été l'homme de ce succès contre la Squadra Azzurra.