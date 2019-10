6 octobre 2007, Cardiff. L'équipe de France relève l'un des plus grands défis de son histoire en affrontant les terribles All Blacks en quart de finale de la Coupe du monde. Mais impossible n'est pas français, et les Bleus terrassent la Nouvelle-Zélande au terme d'un match épique. Revivez cette rencontre en intégralité avec les commentaires du direct.