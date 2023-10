Pays de Galles - Argentine (10-6) - voir le mauvais geste de Josh Adams

Revivez en vidéo le début de bagarre générale entre les joueurs du XV du Poireau et les Pumas lors du quart de finale de la Coupe du monde de rugby 2023 entre le pays de Galles et l'Argentine. A la 41e minute de la rencontre jouée au stade Vélodrome, à Marseille, plusieurs joueurs en sont venus aux mains après un mauvais geste de Josh Adams sur Tomas Cubelli. A l'affût pour récupérer un ballon échappé par Santiago Carreras, le demi de mêlée argentin a essayé de botter le ballon au pied et courir derrière pour le récupérer, mais Adams lui a fait une opposition de corps, ce qui a mis le n°9 à terre. Par la suite, Tomas Lavanini, énervé par ce geste, a mis un adversaire à terre et un regroupement a eu lieu. L'arbitre Karl Dickson a stoppé tout cela, avant de siffler une pénalité pour l'Argentine. Emiliano Boffelli a passé celle-ci pour réduire le score à 10-6 avant la mi-temps.