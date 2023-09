Pays de Galles - Australie (35-6) : voir le drop de Gareth Anscombe

Revivez en vidéo le drop de Gareth Anscombe lors du match entre le Pays de Galles et l'Australie se jouant à Lyon. Un drop qui crucifie encore plus les espoirs de victoire des Australiens. Un match important dans cette poule C, pour la suite de cette Coupe du monde de rugby 2023, notamment pour les Australiens qui pourraient voir leur place en quarts de finale leur échapper.