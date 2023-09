Pays de Galles - Fidji (32-26) : voir l'énorme raté de Radradra !

Les Fidji à deux doigts de l'exploit ! Sur la toute dernière occasion du match, XXX est trouvé seul sur l'aile, mais le ballon lui échappe des mains... En avant et coup de sifflet final : le Pays de Galles s'en sort in extremis ! Ce dimanche soir, le Pays de Galles et les Fidji s'affrontent à Bordeaux dans l'un des chocs de ce groupe C de cette Coupe du monde de rugby 2023.