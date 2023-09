Pays de Galles - Fidji (8-7) : voir l'essai de Waisea Nayacalevu pour les Fidji

Waisea Nayacalevu permet aux Fidjiens de rapidement revenir dans le match avec cet essai tout en puissance : plus qu'un petit point de retard face aux Gallois. Ce dimanche soir, le Pays de Galles et les Fidji s'affrontent à Bordeaux dans l'un des chocs de ce groupe C de cette Coupe du monde de rugby 2023.