Pays de Galles - Fidji : le résumé du match en 5 minutes

Revivez en vidéo le résumé de 5 minutes de la rencontre entre le Pays de Galles et les Fidji (32-29), match comptant pour la 1ère journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2023 (poule C). Porté par son buteur Biggar les Gallois ont finalement dominé les Fidji qui avaient pourtant bien débuté la rencontre, avant de petit à petit baisser le rythme dans le second acte. Une seconde période qui a d’ailleurs été plutôt tendue, la preuve avec les deux cartons jaunes distribués par l’arbitre à 15 minutes du terme, avant une ultime occasion pour les Fidji gâchée à la dernière seconde !