Pays de Galles - Géorgie (31-19) : Carton jaune pour Davit Niniashvili et Taine Basham après une bagarre générale

Revivez en vidéo les cartons jaunes adressés à Davit Niniashvili et Taine Basham lors de la rencontre entre le pays de Galles et la Géorgie, match comptant pour la 4e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde de rugby 2023 (poule C). Dans ce match joué au Stade de la Beaujoire, à Nantes, les deux joueurs ont été priés de sortir du terrain après avoir déclenché un début de bagarre générale. L'arbitre de la rencontre a adressé un carton jaune aux deux hommes en fin de match.