Pays de Galles - Géorgie : voir le résumé du match

Revivez en vidéo le résumé de la rencontre entre le pays de Galles et la Géorgie, match comptant pour la 4e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde de rugby 2023 (poule C). Dans ce match joué au Stade de la Beaujoire, à Nantes, le XV du Poireau et les Lelos ont régalé avec du beau jeu et de très beaux essais. L'homme de la rencontre a été l'ailier gallois Louis Rees-Zammit. Celui est un très fan du footballeur Cristiano Ronaldo, l'ancien joueur de Manchester United, du Real Madrid et de la Juventus, s'est offert un triplé.