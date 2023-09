Pays de Galles - Portugal (28-8) : voir le dernier essai de Faletau

Revivez en vidéo l'essai du bonus offensif des Gallois lors de la rencontre entre le pays de Galles et le Portugal, match comptant pour la 2e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde de rugby 2023 (poule C). A la 83e minute de la rencontre, Taulupe Faletau est allé inscrire le quatrième et dernier essai du XV du Poireau dans cette rencontre plus difficile que prévue face aux "Lobos". Cet essai a permis aux hommes de Warren Gatland de prendre le point du bonus offensif.