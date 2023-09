Pays de Galles - Portugal (7-0) : voir l'essai de Louis Rees-Zammit et sa célébration hommage à Ronaldo

Revivez en vidéo le premier essai gallois lors de la rencontre entre le pays de Galles et le Portugal, match comptant pour la 2e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde de rugby 2023 (poule C). A la 9e minute de la rencontre jouée à Nice, le XV du Poireau a ouvert le score grâce à un essai marqué par Louis Rees-Zammit. L'ailier de 22 ans a célébré celui-ci avec la fameuse célébration "siuuu" de Cristiano Ronaldo. Ce clin d'oeil à CR7, actuel joueur d'Al-Nassr en Arabie Saoudite, après ses passages par le Sporting Club Portugal, Manchester United, le Real Madrid et la Juventus, a été le moment sympa de ce match. Le football a été à l'honneur.