Pays de Galles - Portugal : le résumé du match

Revivez en vidéo le résumé de la rencontre entre le pays de Galles et le Portugal, match comptant pour la 2e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde de rugby 2023 (poule C). Accrochée par une belle équipe portugaise, qui faisait son entrée dans ce Mondial en France, l'équipe entraînée par Warren Gatland a dû aller puiser dans ses ressources. La rencontre s'est jouée au stade de Nice et a proposé du beau spectacle entre le XV du Poireau de Leigh Halfpenny et les "Lobos".