Pays de Galles - Portugal : tous les essais du match

Revivez en vidéo tous les essais de la rencontre entre le pays de Galles et le Portugal, match comptant pour la 2e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde de rugby 2023 (poule C). Il y a eu cinq essais lors de ce match entre le XV du Poireau de Leigh Halfpenny et les "Lobos" du Français Patrice Lagisquet, qui débutaient leur parcours dans ce Mondial organisé en France.