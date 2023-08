France - Australie : L'avant match (Match de préparation de la Coupe du Monde de Rugby 2023)

Suivez le magazine précédant la rencontre France - Australie, sous la houlette d’Isabelle ITHURBURU accompagnée de Christian CALIFANO en bord de terrain et de Inès HIRIGOYEN qui fera vivre l'ambiance auprès des supporters à 11 jours du début de la Coupe du Monde, l'équipe sera renforcée avec les connaissances de terrain de Marjorie MAYANS, joueuse internationale française de rugby à sept et de rugby à XV et meilleure joueuse du XV de France lors de la saison 2020-2021, et par l'expertise de Yannick NYANGA, ex-joueur de rugby français à XV et quadruple Champions de France.