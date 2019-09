Angleterre - Etats-Unis (Coupe du monde de rugby - Japon 2019)

Après avoir battu les Tonga sans vraiment briller (35-3) mais en assurant le point du bonus offensif, le XV de la Rose s’attaque au petit poucet de cette poule C : les Etats-Unis. Les Eagles font leur entrée dans la compétition et si leur équipe est en progrès, surpassant dorénavant le Canada en Amérique du Nord, ils sont promis à la dernière place du groupe dans lequel figure également la France et l’Argentine. La rencontre entre l’Angleterre et les Etats-Unis est à suivre à partir de 12h45 sur TMC.