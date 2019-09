Angleterre - Tonga (Coupe du monde de rugby - Japon 2019)

Champions du monde en 2003, les Anglais d'Owen Farrell entament leur parcours en Coupe du Monde contre les Tonga (dimanche 22 septembre, 12h15) dans le Sapporo Dome. Favori d'une rencontre qui apparaît déséquilibrée, le XV de la Rose espère remporter son premier succès pour ainsi rejoindre les Bleus en tête du groupe C. Ce match permettra d'en savoir plus sur le potentiel de l'Angleterre à la lutte avec la France et l'Argentine pour les deux premières places de la poule.