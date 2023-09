La Cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de Rugby

Conçu par l’acteur oscarisé Jean Dujardin, le scénographe Olivier Ferracci et la metteuse en scène Nora Matthey de l'Endroit, cet événement spectaculaire lancera en grande pompe la 10ème édition de la Coupe du Monde de rubgy, en mettant en avant le meilleur de la culture française, tout en donnant le coup d'envoi des célébrations du bicentenaire du rugby. Aux côtés de Jean Dujardin, ce grand spectacle, en direct du Stade de France, mettra en scène un casting impressionnant avec l'acteur Philippe Lacheau, le chef Guy Savoy et la danseuse étoile Alice Renavand mais aussi plus de 33 autres invités et personnalités représentant le savoir-faire français. La cérémonie sera commentée par Anne-Claude Coudray et Isabelle Ithurburu.