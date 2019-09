Italie - Namibie (Coupe du monde de rugby - Japon 2019)

Pour sa première rencontre en Coupe du Monde l'Italie affronte la Namibie dimanche 22 septembre (07h15, Groupe C). Tommaso Allan et les Azzuri partent largement favoris contre la sélection africaine. Dans un groupe très relevé où se trouvent également l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande, les Italiens n'ont pas droit à l'erreur pour leur entrée en lice dans l'épreuve s'ils veulent espérer lutter pour l'une des deux premières places qualificatives.