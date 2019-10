Pendant toute la compétition, Denis Brogniart et Clémentine Sarlat accompagné aujourd'hui de Vincent Clerc, Abdelatif Benazzi, Olivier Magne et Julien Maynard reviennent sur l'actualité de la Coupe du monde de rugby. Au programme ce matin, retour sur la victoire de l'Angleterre contre l'Australie pour le premier quart de finale de cette compétition, la semaine des Bleus, l'interview de Bernard Laporte et l'émotion de Maxime Médard.

