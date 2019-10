Pendant toute la compétition, Denis Brogniart et Clémentine Sarlat accompagné aujourd'hui de Vincent Clerc, Patrice Collazo, Yannick Nyanga et Julien Maynard reviennent sur l'actualité de la Coupe du monde de rugby. Au programme ce matin, le scenario cruel de Pays de Galles - France, la réaction des joueurs et du staff et l'avant match de Japon - Afrique du Sud.