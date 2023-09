Le Mag de la Coupe du monde de rugby du 15 septembre

Revoir le match de Le mag de la Coupe du Monde de Rugby 2023, Les téléspectateurs pourront retrouver LE MAG après chaque rencontre diffusée sur TF1. Autour d'Isabelle ITHURBURU, l'équipe du MAG sera composée de plusieurs anciens internationaux : Marjorie MAYANS, élue meilleure joueuse du XV de France lors de la saison 2020-2021, Frédéric MICHALAK, meilleur buteur de l'histoire du XV tricolore et qui a rejoint le staff technique du Racing 92 à la rentrée, et Yannick NYANGA, quadruple champion de France et entraîneur des espoirs du Racing 92. En parallèle des ses interventions en plateau après les rencontres du XV de France, l'ancien international et coéquipier d'Antoine Dupont et Romain Ntamack, Yoann HUGET, proposera dès le début de la compétition, sa rubrique intitulée "HUGET À DOMICILE" pour laquelle il a réalisé des interviews intimistes des cadres du XV de France, chez eux. Pour compléter l'équipe, la journaliste Inès HIRIGOYEN sera l’envoyée spéciale du MAG auprès des Bleus et nous révèlera les dernières informations sur le XV de France tout au long de la compétition. LE MAG proposera ainsi un programme riche et complet fait d'exclus, de debriefs, d'analyses des matchs, d'interviews exclusives et de reportages en coulisses afin de faire vivre de l’intérieur l'événement et ne rien rater de cette Coupe du Monde 2023.