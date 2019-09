Russie - Samoa (Coupe du monde de rugby - Japon 2019)

Ce mardi 24 septembre, les Samoa affrontent la Russie lors de la Coupe du monde de rugby, à Kumagaya (une rencontre à suivre à partir de 12h15 sur TMC). Les Samoa font leur entrée dans la compétition et restent sur cinq éliminations au premier tour ! Ils espèrent mettre fin à cette série noire en atteignant les quarts de finale, stade de la compétition qu’ils ont déjà fréquenté en 1991 et 1995. Pour cela, les Samoa peuvent compter sur leur star, Ahsee Tuala, qui évolue à Northampton en Angleterre. Quant à la Russie, elle jouera son deuxième match de ce mondial. Les Russes se sont inclinés 30-10 face au Japon lors du match d’ouverture. Déjà présente en 2011 (4 défaites), la Russie espère créer la surprise et remporter sa première victoire en phase finale.