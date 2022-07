Japon - France (Test Match)

A un peu plus d'un an de la Coupe du monde de rugby 2023 qui se déroulera en France et qui sera diffusée sur les antennes du Groupe TF1, TF1 est fier de proposer en direct les 2 matchs du XV de France face au Japon, le quart finaliste du dernier mondial en 2019 à domicile. Les deux matchs : Japon-France auront lieu le 2 juillet à 8h00 et le 9 juillet à 7h50. Ils seront commentés par François Trillo et Benjamin Kayser, qui ont déjà officié sur TF1 lors de la dernière coupe du monde en 2019.