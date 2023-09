Samoa - Chili (43-10) : voir le dernier essai du match de Malolo

Revivez en vidéo le second essai de Sama Malolo lors de la rencontre entre les Samoa et le Chili, match comptant pour la 2e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde de rugby 2023 (poule D). A la 81e minute de la rencontre, quelques instants avant le coup de sifflet final, le talonneur a marqué le 5e et dernier essai de sa sélection face aux Chiliens, qui ont craqué en seconde période malgré une bonne entame.