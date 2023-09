Samoa - Chili : tous les essais du match

Revivez en vidéo tous les essais de la rencontre entre les Samoa et le Chili, match comptant pour la 2e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde de rugby 2023 (poule D). Il y a eu six essais lors de ce match très animé : cinq pour les Samoa et un seul pour les Chiliens.