Couple de stars

Prenez un couple de stars, le plus glamour possible, ajoutez-y une bonne dose de vitriol, quelques égos démesurés et les gens de la presse avides de scoop et de scandale. Faites-chauffer l'ensemble dans un superbe palace perdu en plein désert. Saupoudrez le mélange d'une romance qui complique tout et régalez-vous !! Comédie sentimentale avec Julia Roberts, Billy Crystal, Catherine Zeta-Jones, John Crusack...