Cinéma - Action | 2019

alors qu'un ouragan de catégorie 5 frappe violemment la Floride, Haley se précipite à la recherche de son père qu'elle trouve blessé et coincé dans le sous-sol de la maison familiale. La tempête s'intensifie et l'eau envahit la cave, mais le père et sa fille se retrouvent alors face à une menace bien plus terrible qui s'agite sous la surface de l'eau : des alligators