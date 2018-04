Crossing Lines - Episode 05 Saison 02 - La chevauchée sauvage

Un soir à Verviers en Belgique, on sonne à la porte du pavillon de la famille Deprez, Madame Deprez ouvre et un gang de motards assassine toute la famille. Julian le jeune voisin prévient la police. Sebastian repère des similitudes avec des agression de familles à leurs domiciles. Il canne la sonnette et réussi à isoler une empreinte qui appartient à Silke Beck une jeune bikeuse condamnée pour des délits mineurs. Mais les tatouages de Silke conduisent l’équipe ç surveiller ude près un club de bikers ou plutôt un gang les « Kavaliers » ils ont plusieurs branches de leur groupe qui sévissent sur tout le territoire européen. C’est Sebastian qui va être chargé d’infiltrer le groupe. Il se fait passer pour un ancien taulard spécialiste des systèmes d’alarme et se fait embaucher pour le prochain coup des « Kavaliers » Pendant ce temps Hickman et Arabelle, ont découvert le lien entre toutes les agressions. Ce sont t les voitures des familles qui intéressent les bikers.