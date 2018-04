Crossing Lines - Episode 08 Saison 02 - Pieds et poings liés

"A Londres, de la cocaïne frelatée fait de nombreuses victimes et provoque plusieurs décès parmi de jeunes consommateurs. Le lieutenant principal Lennon fait appel à l’équipe de Louis Daniel pour l’aider à enquêter sur l’origine de la drogue. Prétextant la présence d’Irlandais parmi les victimes rescapées, Lennon demande que Tommy vienne l’aider à Londres, pour les interroger et suggère à Louis de commencer ses investigations par la ville de Calais, d’où proviendrait la cocaïne. Mais arrivés à Calais le commissaire et son équipe se rendent compte que Lennon les a envoyés sur une fausse piste. En réalité, le policier de Scotland Yard soupçonne les gens du voyage Irlandais, installés dans le nord de Londres d’être à l’origine du trafic. Il soupçonne en particulier la famille de Tommy et c’est en réalité pour cette raison qu’il a fait venir McConnell à Scotland Yard. Lennon, va tenter de se servir de lui pour confondre son père et son frère Colin. Se doutant de quelque chose de pas clair, Louis demande à Dorn de l’accompagner en Angleterre, pour sortir Tommy du guêpier dans lequel il se trouve. On apprendra que la haine de Lennon envers les Irlandais remonte à plus de vingt-cinq ans, un attentat de l’IRA ayant provoqué la mort de sa femme et de ses deux filles. Reprenant l’enquête sur la filière de cocaïne frelatée, Dorn donnera l’occasion à Tommy d’innocenter sa famille et d’arrêter les vrais coupables. "