Crossing Lines - Episode Saison 02 - 19 heures pour agir

"Eva, Sebastian et Tommy sont inquiets, ils ne savent pas si le corps carbonisé trouvé près de la voiture accidentée est celui d’Anne-Marie. Mais Hickman appelle Tommy et lui dis qu’il a besoin d’eux car Louis a des problèmes. Dorn réuni l’équipe et leur explique que Louis et Rebecca ont été enlevés par les hommes de Dimitrov. Celui-ci exerce un chantage il veut que Dorn lui livre Bardov, un criminel de guerre emprisonné par la CPI, contre la vie de Rebecca et Louis. Il leur dit aussi que Lev Marianski, l’homme dont ils avaient libéré le fils kidnappé, a travaillé pour Dimitrov comme gérant immobilier et est prêt à les aider. Marianski se fait tuer juste après avoir remis la liste des biens immobiliers de Dimitrov susceptibles d’être l’endroit où Louis et Rebecca sont prisonniers. Dimitrov savait que Maraianski allait parler et la liste qu’il a remise à l’équipe ne sert à rien mais avec quelques recherches et par déduction ils arrivent à penser que Louis est retenu en Angleterre dans le Lack Tiger Stadium récemment acquis par Dimitrov. Pour enquêter sur le sol britannique Dorn demande à son ami, le lieutenant principal Lennon d’apporter son soutien à l’équipe. Les hommes de Lennon et les agents de la CPI donnent l’assaut au stade et découvre Louis qui vient d’assommer ses geôliers. Pendant ce temps Arrabella découvre que ses supérieurs veulent cacher la félonie de son chef le commandant Bergen qui a aidé Genovese à s’évader. Elle veut en savoir plus et s’aperçoit qu’il a été tué par la police qui veut faire passer cette exécution pour un suicide. Dégoutée elle jette sa plaque de flic à la poubelle. Louis et Rebecca libérés, Dorn a les mains libres et piège Dimitrov. Il le retrouve dans sa planque de Tula en Russie et lui offre de se rendre à la CPI pour être jugé. Dimitrov refuse, Dorn tourne les talons et une roquette s’abat sur la planque de Dimitrov Au bureau de la CPI Hickman reçoit la confirmation, le corps carbonisé est bien celui d’Anne-Marie, ce qui plonge toute l’équipe dans la consternation. "