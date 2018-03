Crossing Lines - Episode Saison 02 - New York, New York

"Amanda Andrews, lieutenant de police à New York et ancienne équipière de Hickman, découvre huit jeunes femmes enfermées dans un container. Six sont décédées et deux survivantes, dont le pronostic vital est engagé, sont placées à l’hôpital. Elles ont reçu tellement de coups qu’elles ne peuvent être identifiées. L’une des survivantes s’étant exprimée en français avant de sombrer dans le coma, Amanda décide de contacter Louis Daniel pour lui demander l’aide de son groupe. Sebastian Berger dispose d’un appareil qui pourrait permettre l’identification des jeunes femmes. Louis envoie donc toute l’équipe à New York pour aider Amanda Andrews dans son enquête. Lors de l’intervention ayant permis de libérer les deux victimes, Amanda a pu déjouer un piège qui lui était tendu, en désamorçant une bombe placée sous le container. Elle découvre que c’est Genovese, de retour à New York après son évasion, qui a tenté de l’éliminer. Lorsque l’équipe de la CPI arrive, Eva, Tommy et Sebastian vont se focaliser sur l’identification des jeunes femmes, tandis qu’Amanda et Hickman vont remonter la piste de Genovese et finiront par l’arrêter. Parallèlement à l’enquête qui se déroule à New York, Dorn révèle à Rebecca Daniel que c’est elle qui était visée par l’assassinat de son fils. Rebecca prend conscience que, contrairement à ce qu’elle pensait, les activités de Louis dans la police n’ont aucun lien avec la mort de leur fils. Louis Daniel de son côté, va proposer à Arabela, qui a démissionné de la police Néerlandaise, d’intégrer l’équipe de la CPI. "