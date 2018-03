Crossing Lines - Episode Saison 02 - Zone rouge

"Un sniper abat cinq personnes sur une place publique parisienne, en laissant derrière lui un mot énigmatique « Les prolos refuseront de sentirventre le noirblanc. Cent millions d’euros d’ici jeudi sinon cinq de plus mourront quelque part en Europe. Vous ne pouvez pas m’arrêter. W.S” Le lieutenant Moreau de la police de Paris a fait le voyage à La Haye pour demander de l’aide à l’équipe de la C.P.I. A la lecture du mot, Dorn, le patron de l ‘équipe de la C.P.I, reconnaît une utilisation de la novlangue, langage créé par Orwell dans son roman « 1984 ». W.S étant les initiales de son personnage principal, Winston Smith. Tandis que Rebecca, la femme de Louis, prend ses nouvelles fonctions de procureure au sein de la C.P.I, l’équipe se rend sur place à Paris. Hickman est convaincu que le sniper a écrit ce mot dans le but de les impliquer dans l’enquête. Malgré l’accueil froid du commissaire Laveaux, ils peuvent se mettre au travail. Grâce aux différents témoignages récoltés et aux images révélées par le « ScanGen» , le profil du tireur s’affine. Il semble être un tireur d’élite très expérimenté, issu de la police. Quand ce dernier contacte Louis au téléphone, c’est pour le narguer, lui et son équipe, rappelant les termes de sa demande. De retour à la Haye, Louis, retrouve Rebecca qui lui fait part de ses doutes sur sa nouvelle prise de fonction. Hickman, au chevet de Kali, assiste à sa sortie de coma. Dans la nuit, la nouvelle tombe, le sniper a perpétré de nouveaux crimes à Sofia, en Bulgarie. Louis et son équipe se rendent sur place. Le tueur ne tarde pas à reprendre contact et demande à ce que soit organisée une conférence de presse qui rende public son message de citoyen anti-européen. Hickman, tient alors la conférence de presse, mais pour dresser un portrait psychologique du tueur, et passer un appel à témoins. Tandis que Louis et son équipe se rendent en Autriche, l’appel à témoins ayant porté ses fruits. L’étau se resserre autour du signataire, Winston Smith."