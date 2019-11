Wandy adore l'astronomie : les étoiles, les planètes… et cherche aujourd'hui une des constellations, mais Wandy ne le trouve pas. Missie fera tout son possible pour que Wandy puisse réaliser son rêve, mais juste au moment où elle était sur point de le réaliser, Lady et Lena vont faire quelque chose qui compliquera tout. Une super aventure t'attends! Mais que va-t-il se passer?