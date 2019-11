Un nouveau jour se lève dans la Vallée des Magic Tears et les Cry Babies veulent faire une bulle de savon géante. Seront-ils capables de faire une bulle parfaite à l'aide des leçons de pompologie de Missie et de la Super Pompe trois mille et quelque? Si tu es un fan de la série, ne manques pas cet épisode de la deuxième saison des Cry Babies Magic Tears!