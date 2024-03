Thriller • Enquête | 2019

Martin, un agent de l'agence anti blanchiment d'argent est chargé d'enquêter sur une affaire de fraude et de corruption dans sa ville natale, où son père et son frère luttent pour conserver la ferme familiale. Martin se retrouve rapidement pris dans un jeu dangereux entre Katie, une voleuse d'œuvres d'art ; Earl, un expert en cryptologie reconverti en cyber-enquêteur et Ted, un comptable véreux.