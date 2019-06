NEWS - Lundi 15/04/19 - 09:20

A l’occasion de l’arrivée de “Cuisine Impossible”, le vendredi 12 avril sur TF1, nous avons rencontré les chefs Juan Arbelaez et Julien Duboué qui se sont lancés dans cet incroyable défi. Une interview placé sous le signe de l’amitié, la passion et le second degré.