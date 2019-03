Cuisine Impossible : L'incroyable défi des Chefs Juan Arbelaez et Julien Duboué - RDV le 12 avril sur TF1 !

Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Deux chefs français, Juan Arbelaez et Julien Duboué, dont la réputation n’est plus à faire sur notre territoire. Pourtant dans Cuisine Impossible, ils vont se mettre en danger et se lancent mutuellement un défi ! Chacun va envoyer l’autre dans un pays étranger pour reproduire à l’aveugle un plat traditionnel local, dont ils n’ont jamais entendu parler. Ce plat est une institution dans le pays en question et surtout le plat signature d’un restaurant réputé tenu par un chef local de renom. Nos Chefs français devront reproduire ce plat simplement en le regardant et en le goûtant, sans en connaître la recette. Pour Juan, ce sera l’Islande et Julien part direction le Maroc.

24H CHRONO





Au programme de cette nouvelle émission : des saveurs d’ailleurs, de l’émotion en bouche, du partage et des paysages tous plus beaux les uns que les autres … Ils auront 24 heures pour faire leurs courses, sans se faire aider, et le soir même tenter de faire la recette le plus fidèlement possible, sous l’œil du chef local dans sa propre cuisine. Le soir même, des habitués du restaurant viendront déguster ce plat dont ils raffolent habituellement. A eux de voter après le repas, soit pour le plat de notre chef soit pour le plat du chef local. Mais il ne faudra pas oublier la compétition ! Une fois rentrés chacun de leur voyage, nos Juan et Julien se retrouvent et découvrent qui a eu le plus de voix et remporté la compétition de cet épisode. Alors qui de Julien ou de Juan, relèvera la mission de Cuisine Impossible ?





Qui est Juan Arbelaez ?

A 30 ans, ce jeune Chef ouvre cette année, son sixième restaurant. Ce colombien d’origine s’est formé auprès des plus grandes tables étoilées. “On veut un peu de samba et de salsa dans les papilles. On veut que ça danse et que ça pique”. C’est ainsi qu’il aime résumer sa cuisine ! “Juan prend des risques ! Il a le culot, l’envie et l’énergie. C’est infiniment respectable,” dit de lui Pierre Gagnaire, Chef 3 étoiles au Guide Michelin.





Qui est Julien Duboué ?

Formé par les plus grands chefs entre New-York et Paris, ce surdoué de la cuisine est à la tête de 5 restaurants. “Il y a un moment de partage et d’émotion qui se retrouvent dans mon restaurant, et ça c’est magique,” confie Julien Duboué. “Le plus dur, nous on le sait. C’est faire simple dans la qualité et ça, Julien sait le faire. C’est juste dans l’air du temps,” commente le Chef Yves Camdeborde.





CUISINE IMPOSSIBLE - Vendredi 12 avril à 23h15 sur TF1