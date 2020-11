Cuisine impossible du 13 novembre 2020

Deux chefs français, Juan Arbelaez et Julien Duboué, dont la réputation n’est plus à faire sur notre territoire se lancent mutuellement un défi : envoyer l’autre dans un pays étranger pour reproduire à l’aveugle un plat traditionnel local dont ils n’ont jamais entendu parler. Ce plat est une institution dans le pays en question et surtout le plat signature d’un restaurant réputé tenu par un chef local de renom. Nos Chefs français devront reproduire ce plat simplement en le regardant et en le goûtant, sans en connaître la recette. Ils auront 24 heures pour faire leurs courses, sans se faire aider, et le soir même tenter de faire la recette le plus fidèlement possible, sous l’œil du chef local dans sa propre cuisine. Le soir même, des habitués du restaurant viendront déguster ce plat dont ils raffolent habituellement. A eux de voter après le repas, soit pour le plat de notre chef soit pour le plat du chef local. Une fois rentrés chacun de leur voyage, Juan et Julien se retrouvent et découvrent qui a eu le plus de voix et remporté la compétition de cet épisode.